Piscina Aversa chiusa per lavori, interventi urgenti sull’impianto termico

Chiude temporaneamente i battenti la piscina Aversa per un intervento tecnico non rimandabile. A partire da lunedì 19 maggio, l’impianto resterà chiuso al pubblico per consentire ai tecnici Iren di eseguire lavori urgenti sull’impianto termico.

I lavori destinati a durare una settimana

Il guasto rilevato ha reso necessario un intervento immediato per garantire la piena efficienza degli impianti e la sicurezza di utenti e personale.

Secondo le prime stime, i lavori dovrebbero concludersi entro lunedì 26 maggio. Durante questo periodo tutte le attività acquatiche, corsi e nuoto libero saranno sospesi.

Le scuse della direzione agli utenti

La direzione dell’impianto si è scusata per il disagio arrecato agli utenti e ha assicurato che verranno fornite tempestive comunicazioni in caso di variazioni rispetto alla data prevista di riapertura.

Nel frattempo, si invitano gli utenti a monitorare i canali ufficiali della struttura per aggiornamenti in tempo reale.