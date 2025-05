Kimi Antonelli a Santena per fare il punto con Petronas sulle ultime novità per la sua Formula Uno

Un talento emergente alle porte di Torino. Kimi Antonelli, diamante della nuova generazione di piloti della Formula Uno) è stato nelle scorse ore a Santena, presso lo stabilimento Petronas dove si svolgono ricerca e progettazione congiunta di carburanti, lubrificanti e fluidi funzionali tra l'azienda multinazionale e il suo team di appartenenza, la Mercedes.

Una collaborazione che proprio al centro ricerche torinese trova una delle cornici ideali. Il Centro Globale di Ricerca e Tecnologia Petronas riveste infatti un ruolo determinante nello sviluppo di tecnologie di carburante per i futuri motori delle automobili: non solo quelle che sfrecciano sui circuiti del circus mondiale, ma anche quelle che si muovono su strada.

L'incontro dei giorni scorsi segna la fase successiva nell'inserimento di Antonelli da quando è diventato pilota senior del Team Mercedes-Amg Petronas Formula 1 all'inizio di questa stagione, dopo il suo primo incontro con Petronas presso la sede centrale di Kuala Lumpur. L'occasione ha permesso ad Antonelli di osservare in prima persona il lavoro portato avanti nei laboratori alle porte di Torino. Antonelli è stato ricevuto al Petronas Global R&T Centre da Khalil Muri, managing director e amministratore delegato di Petronas Lubricants International, la divisione globale di Petronas dedicata alla produzione e commercializzazione di lubrificanti.

"Visitare il centro Petronas prima del Gran Premio che si correrà a due passi da casa mia è stato veramente interessante (si corre a Imola, lui è di Bologna, ndr) - ha detto Antonelli -. Sappiamo quanto i fluidi e i lubrificanti siano importanti, ma vedere il livello di dettaglio, il grado di evoluzione e il lavoro di gruppo che c'è dietro a questi prodotti consente di avere una prospettiva del tutto nuova. La passione e la competenza che animano il nostro supporto in pista diventano ancora più chiare. Come pilota, questo mi infonde molta fiducia. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra ed entusiasta di continuare a progredire insieme”.

"La presenza di Kimi Antonelli presso il nostro Global R&T Centre è più che simbolica - ha commentato Muri -: riflette il ruolo fondamentale di Petronas Lubricants International nel promuovere l'innovazione e la sostenibilità in collaborazione con il Team Mercedes-AMG Petronas Formula 1. Attraverso PLI, trasformiamo la tecnologia testata in gara in soluzioni concrete, in linea con la nostra visione di partner all'avanguardia nel settore dell'energia e delle soluzioni, apportando un valore concreto per un futuro sostenibile".

Giunta al suo quindicesimo anno, la partnership tra Petronas e il Team Mercedes di Formula Uno ha portato al conseguimento di otto Campionati del Mondo Costruttori e oltre 120 vittorie nei Gran Premi.