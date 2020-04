Competence center: al via il secondo bando per un contributo da 3 milioni di euro

Dopo il successo del primo bando pubblico gestito dal CIM 4.0 che si è concluso nelle scorse settimane, come annunciato in occasione dell'edizione 2020 A&T all'Oval arriva un secondo bando, ulteriore sostegno alle aziende italiane nello sviluppo e implementazione delle tecnologie dell’Industria 4.0.



Le aziende avranno tempo sino all'8 giugno per presentare le domande e poter così partecipare al bando per progetti di ricerca applicata. Saranno oltre 3 i milioni di euro da erogare come contributi a fondo perduto per grandi player industriali così come le micro, piccole e medie imprese e start-up innovative preferibilmente in raggruppamento tra loro.



In occasione della pubblicazione del secondo bando la scelta strategica del Competence Center del Piemonte è stata quella di favorire la collaborazione tra Grandi imprese e pmi nell’implementazione delle tecnologie dell’Industria 4.0 finalizzata all’ottimizzazione dei processi produttivi, al miglioramento e all’innovazione di prodotto, all’innovazione dei modelli di business e organizzativi e incrementare pertanto la competitività a livello globale dell’ecosistema industriale italiano.