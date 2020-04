Mattinata di Pasquetta "a passeggio" sul lungo Po, ma con i controlli (FOTO)

Non solo padroni con cani al guinzaglio, ma anche famiglie intere in tenuta da jogging e coppie anziane, oltre a giovani solitari in cerca di una boccata d'aria e un po' di moto. Era questo lo scenario nella tarda mattinata di questo lunedì di Pasquetta, a Torino, lungo il fiume Po.

La presenza più alta di persone è stata sicuramente rilevata in zona Murazzi; relativamente deserta, invece, l'area del parco Michelotti, dove, all'ingresso dell'ex zoo, una pattuglia della polizia municipale fungeva da deterrente per eventuali violazioni delle normative. Idem nel tratto fluviale adiacente a piazza Borromini, su corso Casale.



Particolarmente affollato, infine, lungo Po Antonelli, dove sembrava una normale mattinata festiva di un qualsiasi weekend pre-Coronavirus.