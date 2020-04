Dopo la Pasqua temperature in discesa sul Torinese, ma non per molto

Una forte alta pressione sull’Europa centrale farà entrare più fresca da est, abbastanza da far calare per qualche ora le temperature sotto media tra stanotte e domani e generare qualche debole pioggia.

A Torino quindi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel mezzo aria fredda in arrivo da est farà abbassare le temperature nella notte tra martedì e mercoledì, con formazione di deboli piovaschi o rovesci dapprima su alto Piemonte e poi su zone alpine a ridosso della pianura.



Temperature massime oggi in calo di 3/4 °C. Minime in calo al mattino e intorno 6/7 °C. Venti deboli e veriabili. Fino a sabato 18 Aprile, poi, nuovamente alta pressione con tempo stabile e per lo più soleggiato e temperature di nuovo sopra la media del periodo. Più nubi tra venerdì e sabato, venti assenti o deboli a regime di brezza.

Da Domenica 19 aprile la situazione si sbloccherà con la formazione di una area depressionaria sul Mediterraneo che renderà l’atmosfera instabile e più propensa a produrre piogge, ma ci vorrà ancora qualche giorno per capire bene l’evoluzione più probabile.