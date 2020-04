Matuidi e Rugani mettono alle spalle il coronavirus. Ora la Juve attende il responso della guarigione di Dybala

Daniele Rugani e Blaise Matuidi sono stati dichiarati guariti dal Coronavirus. Il doppio test di controllo con il tampone ha dato esito negativo, ha fatto sapere la Juve.

Rugani era stato il primo calciatore di serie A risultato positivo, oltre un mese fa. Poi erano seguiti altri casi, compresi quello del centrocampista francese: ma ora per entrambi non sarà più necessario il regime di isolamento domiciliare.

A questo punto la Juve resta in attesa di conferma della guarigione del solo Paulo Dybala. L'argentino, che era stato il calciatore ad accusare in maniera più forte le conseguenze del coronavirus (positivo assieme alla fidanzata Oriana), è in attesa dell'esito degli esami di controllo.

A quel punto tutti potranno tornare ad allenarsi da maggio, se davvero la Figc e il mondo del calcio daranno il via (con l'ok del Governo) alla ripresa del campionato.