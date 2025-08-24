Auto fuori strada sull’A5 nei pressi di Ivrea: due feriti lievi, traffico rallentato

Mattinata di disagi lungo l’autostrada A5, dove si è verificato un incidente autonomo in direzione Torino, poco prima dello svincolo per Ivrea. Un’autovettura è uscita improvvisamente dalla carreggiata, terminando la corsa a bordo strada.

A bordo del veicolo si trovavano due persone, entrambe rimaste ferite in modo lieve. Soccorse dal 118, sono state trasportate in codice verde all’ospedale di Ivrea per accertamenti.

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine, ma non risultano coinvolti altri mezzi. L’episodio ha causato rallentamenti temporanei al traffico, con la circolazione tornata alla normalità nel giro di poche ore. Sul posto, oltre all'equipe sanitari, anche la polizia stradale per i rilievi del caso e la gestione della viablità.