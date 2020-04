Da Torino un contest sul web per le migliori caricature polimateriche fatte in casa

Il CAUS - Centro Arti Umoristiche e Satiriche di Torino lancia il nuovo concorso “sOggetti”, riservato alle caricature polimateriche in 3D ispirate a personaggi internazionali, e concepito interamente per il web.

Riprendendo un'antica tradizione avviata nel 1500 con Giuseppe Arcimboldo, che raffigurò soggetti rinascimentali rimasti impressi nell'immaginario collettivo, l'arte della caricatura torna così in voga in forma virtuale dopo aver attraversato diverse correnti del Novecento, dal cubismo al dada, dal futurismo alla pop art.

"In questa epoca di pandemia, dove il tempo pare congelato in un’eterna attesa, dove tutti sono tenuti a celare parte del proprio viso con dispositivi di protezione che uniformano la fisionomica l’uno dell’altro - spiega l'ideatore Raffaele Palma -, anche le nostre espressioni paiono assumere strane forme e i movimenti, compressi in spazi limitati, diventano involontariamente comici nel loro ripetersi. Il tempo si dilata a dismisura, la noia e la tensione crescono, ma in questo intervallo un po’ di un sano umorismo potrebbe venirci in soccorso aiutandoci a sdrammatizzare il momento difficile che dobbiamo affrontare".

L'appello a tutti i partecipanti è di raggruppare vari oggetti trovati in casa e dare loro una fisionomia che rimandi in chiave divertente al volto di un personaggio famoso, che sia un politico, uno sportivo, un cantante o un attore.

Le composizioni andranno fotografate, accostate a un'immagine del soggetto di riferimento e inviate a info@caus.it, inserendo i dati personali (nome, cognome, città di residenza, età, e il nome del soggetto caricaturato).

Il CAUS selezionerà le opere migliori; tra queste le più belle saranno inserite nel sito www.caus.it e sulla pagina Facebook, dove sono già visibili i primi elaborati scelti.

Il concorso è aperto a tutti, non ha costi né saranno offerti premi. Chiunque può partecipare: dai caricaturisti di professione agli artisti, dagli scultori ai fotografi, dal semplice appassionato allo studente.

Non ci sono limiti per il numero di caricature che si vogliono comporre, mentre la scadenza è limitata al periodo di quarantena.