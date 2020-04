A Torino da sabato chiusi i fiorai al dettaglio, la Regione:"Aperto solo chi produce"

Come ha chiarito la sindaca Chiara Appendino, in un video su Facebook, “c’è una comunicazione della Regione Piemonte che indica come non si possano vendere al dettaglio i fiori: noi abbiamo informato i negozianti il 14 aprile, garantendo tre giorni per lo smaltimento”. “A partire da sabato – ha aggiunto la prima cittadina – tutto il commercio al dettaglio delle piante dovrà essere chiuso”. “Rimane aperto quello all’ingrosso, così come sarà possibile – come per tutte le attività commerciali – consegnare a domicilio” ha concluso la prima cittadina.