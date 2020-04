Moncalieri, pensionato non abbocca al tentativo di truffa di quattro finti poliziotti

Dopo giorni di calma relativa, ecco nuovi tentativi di truffa legati all'emergenza coronavirus. Ma un pensionato di Moncalieri si è dimostrato più sveglio e attento dei malintenzionati.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 aprile, quattro finti poliziotti hanno citofonato ad un anziano residente in via San Giovanni Bosco, cercando di entrare in casa sua con la scusa di fare controlli legati al virus, dicendo che si trattava di un servizio predisposto a favore delle persone in difficoltà. L'uomo, però, messo in guardia da quanto successo di recente e dagli appelli a non aprire mai a persone che non si conoscono, non ha aperto il portone del palazzo.

Il pensionato è sceso verso l'ingresso con il telefonino in mano, avendo nel frattempo contattato i carabinieri per capire se fosse previsto in zona un intervento delle forze dell'ordine. Quando i truffatori hanno capito che potevano essere smascherati, sono risaliti in gran fretta sulle loro auto, facendo perdere le proprie tracce.

Ora gli inquirenti stanno cercando di capire se si è trattato di un'iniziativa estemporanea o se la banda aveva già fatto altri tentativi in zona nell'ultimo periodo.