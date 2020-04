In casa come Madame Butterfly, Otello e Turandot: la nuova sfida social del Regio

Il Teatro Regio di Torino non smette di far sentire la propria vicinanza ai suoi fedeli spettatori anche sul web. E oggi lo fa lanciando il nuovo hasthag #LOperaTiSomiglia, rivolto a gli appassionati di opera e musica, amanti dei grandi classici, con il desiderio di mettersi in gioco.

Il contest si ispira alla campagna di comunicazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo “L’arte ti somiglia” nell’ambito di #ArtYouReady, in rete con i musei italiani, che rende accessibile e fruibile il patrimonio artistico italiano.

Si tratta di un gioco a misura di social. Basta scegliere la propria opera preferita o il personaggio, travestirsi con ciò che si ha in casa per dare vita al titolo o al carattere scelto, scattare una foto "in posa" e infine condividerla con gli hashtag #LOperaTiSomiglia e #teatroregiotorino, taggando il Regio su Facebook, Instagram e Twitter. L'immagine sarà poi rilanciata sui canali ufficiali.