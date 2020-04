Piemonte, la transumanza è salva: nelle valli via libera ai margari muniti di mascherina

La transumanza in salita verso gli alpeggi si potrà fare. Manca ancora un mese all'avvio, ma la Regione Piemonte con le direzioni sanità e agricoltura, ha voluto fornire alcuni chiarimenti - che Uncem ha particolarmente apprezzato - per evitare fraintendimenti e permettere la pianificazione da parte degli allevatori e dei margari. Ci sono solo alcune regole da osservare, in tempi di coronavirus e di "fase 2": la Regione prescrive ai margari di "far rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri tra le persone che collaborano allo spostamento, di assicurare che tutte le persone coinvolte siano dotate di mascherine, e di dare avviso preventivo dello spostamento a piedi a tutte le Forze dell'Ordine territorialmente competenti per il tragitto percorso".