Mercatini ed eventi natalizi, Torino entra nella top 5 italiana

In queste settimane è iniziato il periodo magico in cui le piazze si vestono di luci scintillanti e decorazioni, capaci di trasformare ogni angolo in uno scenario da fiaba: il Natale. I mercatini, con le loro bancarelle artigianali, i dolci tradizionali e le calde bevande fumanti, rappresentano un’esperienza culturale unica. Per questo motivo, la piattaforma per l'apprendimento delle lingue online Preply ha realizzato un’indagine sui mercatini di Natale più popolari tra gli italiani, analizzando i volumi di ricerca online sia per quanto riguarda le mete italiane che estere.

Svettano Merano, Bolzano e Trento

Tra le mete più amate in Italia dove visitare mercatini natalizi, troviamo, al primo posto Merano, in Trentino Alto-Adige, che si conferma come destinazione preferita grazie alle sue bancherelle artigianali nella Passeggiata Lungo Passirio e ai suoi spettacoli musicali. Sul podio troviamo anche i due capoluoghi della regione, Bolzano e Trento, dove è possibile assaporare delizie locali come lo Strudel appena sfornato e il vin brulé fumante.

Torino nella Top 5 grazie a Luci d'Artista

A seguire Napoli, celebre per il mercatino di San Gregorio Armeno, che con le sue statuine per il presepe mescola tradizione religiosa e un tocco di cultura pop, e Torino, famosa per le 'Luci d’Artista', un evento che illumina la città con installazioni artistiche.

Più indietro le altre grandi città e molte mete turistiche, a conferma della nuova vocazione di Torino come città degli eventi.