Rubiana, incidente in panetteria: uomo rimane incastrato sotto un muletto in manovra

Incidente sul lavoro questa mattina, poco dopo il sorgere del sole, a Rubiana, presso la Panetteria Rocco, in Borgata San Rocco. Intorno alle 7 del mattino, un uomo è rimasto con la gamba incastrata sotto un muletto in manovra. Trasportato in codice giallo dall'ospedale di Rivoli da un'ambulanza medicalizzato del 118, il ferito non versa in gravi condizioni.