Cliniche dentistiche: gli italiani premiano quelle in Croazia

Le cure dentali rappresentano una delle voci più importanti della spesa sanitaria. In Italia il Servizio Sanitario Nazionale copre la maggior parte delle prestazioni sanitarie e dei medicinali ed i pazienti sono abituati a non dover sborsare delle cifre elevate per le cure. Il SSN offre anche cure dentali gratuite o quasi, il problema sono le liste d’attesa ed il doversi accontentare del dentista di turno: questi sono i motivi che hanno reso le cure dentistiche private molto popolari in Italia.

Negli ultimi anni si è affermato un fenomeno interessante, definito turismo dentale. Sempre più pazienti italiani decidono infatti di andare all’estero per ricevere i trattamenti dentali di cui hanno bisogno, con l’obiettivo principale di pagare meno. Diversi paesi dell’Unione Europea sono oggi meta del turismo dentale ed in particolare tra i professionisti più richiesti ci sono i dentisti in croazia, paese che accoglie ogni anno migliaia di pazienti italiani che viaggiano per raggiungere una clinica dentistica estera.

Perché gli italiani scelgono le cliniche dentistiche in Croazia





Il successo delle cliniche dentistiche in Croazia e la loro crescente fama ha spinto ad analizzare in dettaglio quali sono i fattori che hanno contribuito al nascere ed all’affermarsi del turismo dentale. Il punto di forza principale di recarsi in Croazia per fare degli interventi ai denti è la possibilità di pagare meno. Le tariffe applicate dai dentisti in Croazia sono nettamente inferiori rispetto a quelle applicate in Italia per gli stessi interventi. Ciò rende conveniente andare all’estero soprattutto per interventi complessi e con un costo finale che in Italia non sarebbe sostenibile.

Nonostante il tariffario mostri dei prezzi inferiori, andare in una clinica dentistica in Croazia non significa rinunciare alla qualità delle cure. In Croazia tutti gli studi dentistici devono rispettare elevati standard igienici e di sicurezza, per limitare i problemi che potrebbero insorgere in seguito agli interventi dentistici.

Va ricordato inoltre che buona parte della popolazione croata parla bene l’italiano, o comunque riesce a dialogare in italiano. Ciò rappresenta un vantaggio per i pazienti che non conoscono altre lingue e che temono di avere difficoltà a comunicare: nella maggior parte delle cliniche dentistiche in Croazia si potrà parlare in italiano senza problemi.

Sebbene la necessità di sottoporsi a degli interventi specialistici rappresenti il motivo principale del viaggio, la Croazia è anche una meta turistica bella da visitare. Sono tante le persone che sfruttano le cure dentistiche per fare una vacanza e staccare per qualche giorno dalla routine quotidiana, non a caso si parla infatti di turismo dentale. Generalmente il soggiorno medio necessario per le analisi preliminari e per l’intervento è di cinque giorni, il che significa che si avrà tutto il tempo a disposizione per rilassarsi e per comportarsi da veri turisti.

Di cosa si occupano le cliniche dentistiche in Croazia

Le cliniche dentistiche in Croazia si avvalgono di professionisti esperti ed offrono ai pazienti tutti gli interventi che potrebbero essere fatti in Italia, con però la differenza di prezzo descritta in precedenza. Si potranno prenotare degli appuntamenti per interventi di ortodonzia, implantologia, sbiancamento, parodontologia, protesi dentarie ed anche trapianto dell’osso.

Si va dunque da trattamenti semplici come lo sbiancamento dentale fino ad arrivare ad interventi più complessi, come il trapianto di osso ed il posizionamento di protesi dentarie. Con la prima visita gratuita al paziente saranno indicati gli interventi necessari e sarà presentato anche il preventivo, così che possa scegliere liberamente se sottoporsi o meno al trattamento. Molte cliniche in Croazia hanno delle sedi anche in Italia, così che i pazienti possano fare la visita gratuita in Italia per decidere poi se sia il caso di partire.