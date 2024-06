Superga, famiglia di cinghiali rovista tra i rifiuti nel piazzale sotto gli occhi di bambini e passanti [VIDEO]

Nel video, girato nei giorni scorsi, si può notare come gli animali selvatici si nutrano nei pressi di un cestino dei rifiuti, cibandosi anche da un cartone di una pizza recuperato nei paraggi. Il tutto mentre la piazza della Basilica in quel momento è particolarmente frequentata da persone e anche da bambini.

Non è una novità. La collina torinese è ampiamente abitata da cinghiali che spesso scendono le alture per arrivare in Città. Pochi anni fa erano stati avvistati a due passi dalla Gran Madre.