Paritarie, Varaldo (FI): “Governo lanci subito salvagente, 4mila scuole annegano”

“È a rischio la tenuta del sistema delle scuole paritarie che stanno continuando ad erogare un servizio pubblico senza più avere i fondi per pagare i dipendenti e far fronte alle spese di gestione. Serve un serio e urgente intervento del Governo per lanciare un salvagente ad un ramo fondamentale dell’istruzione pubblica composto da 12mila scuole paritarie, quasi 1 milione di studenti (con relative famiglie) e 100mila dipendenti”. Con queste parole anche Tommaso Varaldo, Presidente dell’Associazione Infanzia e Famiglia AIEF e Consigliere Comunale di Chieri, rilancia l’appello della Usmi e della CISL.

“Se già prima del coronavirus le scuole paritarie di ogni ordine e grado erano in difficoltà nella sostenibilità economica, oggi oltre il 30% di queste rischia di non avere più la forza di riaprire a settembre e alcune dichiareranno bancarotta già a maggio - continua Varaldo - Grave situazione che grava su decine di migliaia di famiglie e che denunciamo da settimane. Il Governo e il Ministro Azzolina ascoltino il grido d’allarme di studenti, famiglie e insegnanti e stanzino un fondo straordinario per il sostegno delle scuole paritarie e la detraibilità delle rette pagate dalle famiglie”.

“La fase2 che deve far ripartire la Nazione - conclude il Consigliere Varaldo - non può prescindere dalla tutela e dallo sviluppo del sistema educativo scolastico della scuola pubblica, statale e paritaria”.