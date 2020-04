A Torino più controlli per il 25 aprile. Sul web mobilitazione anarchica: "Violiamo restrizioni contro Covid"

Controlli intensificati a Torino per il 25 aprile. La decisione è stata presa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto questa mattina con il Prefetto Claudio Palomba, il governatore Alberto Cirio, la sindaca Chiara Appendino, il Questore Giuseppe De Matteis e rappresentanti delle forze dell’ordine.

Un giro di vite alla luce anche degli appelli diffusi sul web, nella realtà anarchica e antagonista di Torino, di celebrare il 25 aprile violando le restrizioni contro il Coronavirus. "La libertà - si legge sui volantini diffusi online - ci manda ed è responsabilità di ogni persona prendersela senza capi o leader che ci dicano come e cosa fare".

Un invito alla mobilitazione che arriva a 24 ore dalle tensioni registrate ieri tra antagonisti e forze dell’ordine in corso Giulio Cesare, che l'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca definisce "inaccettabile provocazione". "No a cortei -aggiunge l'esponente della Lega - o non ci libereremo mai dal virus".

Da qui la decisione di intensificare “i controlli sul territorio sull’osservanza delle limitazioni alla mobilità e sul divieto di assembramento”. Nel caso di violazione delle misure contro il contagio, previste dal DPCM del 10 aprile, sono previste multe da 400 a 3.000 euro, con ulteriore aumenti se queste vengono commesse con l’utilizzo dell’auto.

Igor Boni (presidente Radicali Italiani) e Patrizia De Grazia (coordinatrice Associazione radicale Adelaide Aglietta) sottolineano: "Ieri a Torino un folto gruppo di autonomi è sceso in strada a difesa di due persone che avevano scippato un signore di 66 anni, uscito in strada per gettare l’immondizia, e che erano state giustamente bloccate dalle forze dell’ordine. Intanto monta sui social la campagna “25 aprile, ore 17 scendiamo in strada” su cui si è buttata Forza Nuova, tutta contenta di strumentalizzare la data più odiata dai fascisti di ieri e di oggi, incitando alla rivolta contro la polizia e i politici".

"Non siamo marxisti ma concordiamo con Marx quando ammoniva che “la storia si ripete sempre due volte: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa”. Negli anni ‘70 del secolo scorso sia i terroristi neri sia le Brigate Rosse si scagliavano contro le leggi dell’emergenza nazionale e chi, come allora i radicali di Marco Pannella, Emma Bonino e Adelaide Aglietta, osava contestare quelle stesse leggi in nome della difesa della Costituzione e della nonviolenza era criminalizzato e additato a 'collaborazonista dei brigatisti'. La tragedia di quegli anni rischia di tramutarsi nella farsa di questi giorni e, come allora, ai violenti sono assicurate pagine di giornali, mentre i nonviolenti radicali, pur impegnati in numerose iniziative, sono censurati".