EnAIP, ripartono (a distanza) i servizi di orientamento per i giovani

Ripartono, a distanza, i servizi di Obiettivo Orientamento Piemonte. Si tratta di servizi gratuiti di informazione, consulenza e accompagnamento che si rivolgono ad adolescenti e giovani con età compresa tra gli 11 e i 22 anni.

L’obiettivo è quello di aiutarli e indirizzarli sulla giusta strada per quanto riguarda la scelta della scuola superiore o del corso di formazione professionale, e per presentare un panorama completo delle professioni e delle opportunità formative e di lavoro.

Presso tutti le nostre sedi Enaip del Piemonte puoi prenotare un colloquio di orientamentogratuito: un orientatore esperto e accreditato OOP sarà a tua disposizione per una videochiamata definendo data, orario e strumento o app da utilizzare. (Skype, Whatsapp, Meet).

Come spiega Raffaella Cozzani, Responsabile del settore Orientamento di Enaip Piemonte, «in questo periodo ragazzi e ragazze hanno moltissimo tempo da dedicare a se stessi, tempo che possono sfruttare per concentrarsi sugli obiettivi che vogliono raggiungere nella formazione e nel lavoro, acquisendo maggiore consapevolezza rispetto alle proprie scelte. Per questo noi di Enaip siamo prontia supportarli con la nostra esperienza, anche in questa situazione di emergenza».

Per tutte le informazioni contattala sede Enaip più vicina a te. L’elenco delle sedi lo trovi sul sito: www.enaip.piemonte.it