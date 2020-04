Magliano (Moderati): "Occupazioni abusive di case popolari sono una piaga cittadina"

"Si stanno costituendo, in certi complessi di case popolari della nostra città, delle vere e proprie periferie nelle periferie: ambiti nei quali le regole fanno fatica a farsi rispettare e nei quali il fenomeno delle occupazioni abusive di appartamenti sta raggiungendo le proporzioni di una piaga cittadina", sottolinea Silvio Magliano, Capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale a Torino.

"Ho portato oggi in Consiglio Comunale, con un'interpellanza, il caso, esemplare, dei problemi che affliggono il complesso edilizio M2 (corso Tazzoli angolo corso Agnelli): contatori del gas continuamente vandalizzati, reti di protezione divelte, frequente abbandono di materiale ingombrante negli spazi comuni, mancanza di cura per le aree verdi, mancanza di contatori individuali (fondamentali per tutti gli alloggi popolari, dal momento che con tali dispositivi evitiamo che il danno delle occupazioni si riversi economicamente su tutti gli altri condomini)".

"Ma sono proprio le occupazioni abusive il fattore più grave: diverse sono le unità abitative occupate, mentre non abbiamo dati certi su quanti siano gli allacciamenti abusivi alla linea elettrica, su quanti boiler esistano e su quanti inquilini dispongano di bombola del gas. I residenti che mi hanno fatto pervenire le loro segnalazioni mi hanno pregato di non fare i loro nomi e di fare in modo che non possano essere identificati: una richiesta che è cartina di tornasole di un preoccupante clima di paura. Mi aspetto ora una serie di controlli puntuale e un conseguente programma di interventi".

"Presenterò un'analoga interpellanza anche in Regione Piemonte. Ho chiesto a verbale di programmare una serie di sopralluoghi da programmare dalla fine dell'emergenza sanitaria alla fine della consiliatura", conclude Magliano.