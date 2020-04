Omicidio Bruno Caccia, il legale della famiglia: “La verità non può andare in archivio”

“Abbiamo provato in tutti i modi a convincere l’autorità giudiziaria milanese a sentire i magistrati che nel 1983 lavoravano alla Procura di Torino con Bruno Caccia. Non farlo è uno sfregio alla memoria, ma la memoria non può andare in archivio”. Lo ha detto stamattina, intervenendo alla Commissione legalità del Comune di Torino, l’avvocato Fabio Repici, legale della famiglia del procuratore di Torino ucciso la sera del 26 giugno 1983 in via Sommacampagna e per il cui omicidio, ad oggi, sono stati condannati Domenico Belfiore e Rocco Schirripa.

“Il delitto Caccia va riqualificato come cospirazione, al pari di ciò che avvenne negli Usa con l’assassino Kennedy - ha detto Repici - agli occhi della storia si è cercato di limitare l’accertamento della verità in modo da far dire a qualcuno che Caccia sia stato ucciso solo per iniziativa di un piccolo gruppo criminale”.