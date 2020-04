Ubriaco, abbatte un palo della luce in piazza Polonia

Alle 20.45 circa di ieri un 28enne italiano, mentre percorreva corso Dogliotti in direzione sud, ha perso il controllo della sua Fiat Panda nei pressi di piazza Polonia. L'auto è andata ad urtare ed abbattere un palo.

Il conducente illeso è risultato positivo all'accertamento con l'etilometro effettuato dagli agenti della Polizia Municipale.

L'uomo è quindi stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, denunciato all'Autorità Giudiziaria e sanzionato anche per spostamento ingiustificato in violazione delle disposizioni contro il Coronavirus, contenute nel DPCM dello scorso 10 aprile.

Sul posto è intervenuto il personale tecnico dell'azienda elettrica per la messa in sicurezza del palo della luce.