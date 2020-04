"El Cuento": trionfo argentino per la terza edizione del Koqix

Si è conclusa, ieri, la terza edizione del Koqix, rassegna di cinema indipendente proposta dalle Associazioni SystemOut e ArtInMovimento, e satellite del Torino Underground Cinefest. In linea col DCM dell’11 marzo e dei suoi aggiornamenti, i sei giorni di programmazione sono stati in streaming sul canale dedicato Vimeo che ha visto disponibili 20 film, precisamente 3 lungometraggi e 17 cortometraggi, provenienti praticamente da tutto il mondo.

La Giuria ha decretato come Miglior Lungometraggio l’argentino “El cuento” (“The story”) di Claudio Perrin e come Miglior Cortometraggio l’olandese “Intrinsic moral evil” di Harm Weistra.

È stato attribuito il premio a “El cuento” “per la qualità della messinscena. Il regista è riuscito, con pochi mezzi, a dare forma ad un film che non sembra nemmeno low budget. Buona la fotografia e molto interessante la regia, assolutamente funzionale al racconto. Gli attori protagonisti, con grandi capacità, riescono a dare vita ad un racconto di una sensibilità straordinaria. “El cuento” è la conferma di quanto di buono continui a fare il cinema argentino negli ultimi anni. Grazie Claudio Perrin”.

Vince il Premio del Pubblico l’israeliano “Jonathan Agassi saved my life” di Tomer Heymann (Israele), quasi 2 mila visualizzazioni del film in pochissimi giorni sul nostro canale Vimeo. Un successo di pubblico straordinario e incontrastato. Netto il divario con gli altri film in concorso.