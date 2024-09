Anziani e disabili, il "far west" si sposta al Cottolengo per chiedere il rinnovo del contratto Uneba [VIDEO]

Balle di fieno, stelle di latta da sceriffo, costruzioni di case tipiche dei film Western. È questa la scenografia scelta da Cgil, Cisl e Uil per protestare contro quello che viene definito il "far west" dei contratti dell'assistenza alle persone fragili, dagli anziani ai disabili.

Nel mirino, in particolare, il contratto Uneba, scaduto ormai da 4 anni. Sono circa 8000 in Piemonte i lavoratori che si ritrovano a lavorare sotto questa regolamentazione. Ecco perché i sindacati si sono dati appuntamento sotto la sede Uneba di San Pietro in Vincoli. Due ore di presidio e protesta.



Contratti diversi in posti diversi