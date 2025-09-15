Cumiana dedica una settimana al sassofono classico

Da stasera a domenica 21 settembre in scena la ‘Cumiana Saxophone Week’

Un’intera settimana dedicata al sassofono classico. Parte stasera, lunedì 15 settembre, la ‘Cumiana Saxophone Week’, per chiudersi domenica 21 settembre. Alle 20,30, nella Sala Vaudagna del Palazzo comunale, si esibirà l’Ensemble di sassofoni del Liceo classico e musicale Cavour di Torino (ingresso libero). In programma ci sono non solo concerti serali, ma anche masterclass, sessioni di musica d’insieme e workshop, oltre all’esibizione finale degli allievi con premiazioni e consegna attestati.

La rassegna è organizzata dalla banda comunale Vittorio Dovis, con il patrocinio del Comune. Per ulteriori informazioni e il programma completo, cliccare qui.