Sottodiciotto Film Festival & Campus, il lockdown video raccontato dai più giovani

Girati a due o a più mani – nel caso dei più piccoli con l’eventuale aiuto di genitori o fratelli maggiori, nel caso dei più grandi in autonomia o in collaborazione a distanza con amici o compagni di scuola – i lavori dovranno avere la durata massima di tre minuti. I cortometraggi pervenuti saranno via via caricati e pubblicati sul canale Vimeo del Festival, perseguendo l’obiettivo – da sempre prioritario per Sottodiciotto – di dare visibilità alle produzioni audiovisive dei giovanissimi. Espressione di un isolamento vissuto anche come possibilità creativa ed espressiva, i video così raccolti andranno a costituire una sorta di diario collettivo per immagini di questo periodo emergenziale che ha costretto anche bambini e ragazzi a ripensare e reinventare la propria esistenza quotidiana, confrontandosi con situazioni eccezionali: l’allontanamento da scuola, la creazione di nuove routine in casa, la socialità ridotta a livello esclusivamente virtuale, la famiglia – tema a cui sarà dedicata la prossima edizione del Festival – ritornata a essere fulcro relazionale, il cambiamento degli spazi e delle modalità di gioco e intrattenimento.