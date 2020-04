Oggi DT Circle è USHARE: rete di networkers alimentata su Telegram

Storie di successo, modelli di formazione, webinar gratuiti per approfondire argomenti grazie agli speech di esperti e professionisti. La rete cresce e con lei le occasioni di incontro, scambio di informazioni e profitto. Proprio quello che fa Ushare , che si definisce come la “prima community al mondo nata per valorizzare la tua esperienza social”. E in effetti è proprio così. Una rete che cresce, in continua espansione, non solo attraverso i social network tradizionali, come Facebook e Twitter, ma che si alimenta attraverso una fitta rete di contatti su Telegram, servizio di messaggistica istantanea meno noto di Whatsapp ma molto utilizzato a livello mondiale. Il canale Telegram di Ushare Italia conta oltre 1500 iscritti, e propone quotidianamente, per tutti coloro che partecipano e fanno rete, momenti di confronto, dibattiti, spunti e informazioni interessanti. Il tutto mosso da utenti, esperti ma anche semplici curiosi che ruotano attorno all’universo DTCircle, l’ecosistema creato dalla geniale intuizione dell’imprenditore romano Daniele Marinelli un ecosistema che promette di restituire agli iscritti il valore e la proprietà dei loro dati generati on line. Allo stesso modo l’obiettivo di Ushare è creare e costruire, con tutta la sua comunità italiana e internazionale, il primo sistema di Social Profit Marketing che permette di creare la propria indipendenza economica, di guadagnare, anche senza alcun investimento iniziale, ma semplicemente attraverso la condivisione.

Proprio la comunità, infatti, rappresenta la forza del sistema Social Profit Marketing: il know how dell’intera community Ushare viene sfruttato per far decollare la carriera dei singoli sharer, e creare valore e guadagni. Entrare a far parte dell’universo Ushare è semplice: uno sharer è chi condivide le proprie esperienze social, e guadagna grazie al Social Profit Marketing continuando a mantenere i propri interessi e il proprio tempo libero. Il Social Profit Marketing è un sistema unico nel suo genere, “messo a punto da grandi professionisti del settore che hanno deciso di condividere e unire la loro ultra trentennale esperienza nel settore e la loro voglia di formare nuovi professionisti in questo campo. – spiegano da Ushare, chiarendo la propria mission - Un sistema unico che prevede una vera carriera meritocratica e con l'enorme differenza che davvero tutti prima o poi potranno essere ai vertici della carriera. In quanto tempo dipenderà solo dall'impegno del singolo”.

Diventare sharer, dunque, è semplice e gratuito: basta registrarsi e iscriversi a uno dei workshop (sempre gratuiti) presenti sul sito web ufficiale di Ushare e condivisi quotidianamente sul canale Telegram. Seguendo i consigli e le indicazioni di esperti e sharer più “maturi”, è possibile capire velocemente i meccanismi per entrare in questo mondo e muovere i primi passi fondamentali per diventare un Pro-Sharer.

Tra le esperienze più seguite e apprezzate dalla rete di networkers Ushare, presente sul canale Telegram, ci sono gli appuntamenti con UTalk, trasmessi in diretta sulle pagine social dedicate ai membri iscritti. Momenti di confronto e dibattito durante i quali esperti si confrontano su temi attuali, sulle ultime notizie che riguardano il web e la rete, sulle nuove tecnologie, ma anche su legislazione e fiscalità legata al settore. Di recente, ad esempio, ha riscosso grande successo tra i networkers il tema del 5G, tecnologia che consente di navigare su internet in maniera ultraveloce anche da smartphone e dispositivi mobile. Un tema interessantissimo e fondamentale per gli stessi sharer e per tutti i membri dell’ecosistema DT Circle , che potrebbe consentire di far nascere nuove idee, nuove opportunità di crescita e di condivisione e nuovi dispositivi, affrontando il tema con un esperto che opera in ambito di controllo ambiente e inquinamento elettromagnetico, proprio per tentare di comprendere gli effettivi impatti di questa nuova tecnologia che preoccupa alcuni e sottolineando l’importanza da parte delle istituzioni di approfondire gli studi sugli effetti non solo di questa tecnologia ma di tutto ciò che ormai ci circonda quotidianamente. Quello del 5G è solo uno degli innumerevoli spunti di confronto e approfondimento che ogni giorno sono presenti sul canale Telegram Ushare Italia, che offre webinar, dirette live sui social, proposte di lavoro, momenti di condivisione. Tutto per restare aggiornati sull’universo DTCircle e Ushare, e per creare contatti e momenti di confronto con sharer e prosharer della grande community DT Circle.