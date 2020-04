“La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi…”, ricordando Gianni Rodari

Il 23 aprile è la Giornata Mondiale del Libro indetta dall’UNESCO e Nuova Acropoli propone di festeggiarla dalle 10 alle 24 sulla piattaforma di Instagram, dove ogni mezz’ora i Volontari dell’associazione di Filosofia, Cultura e Volontariato leggeranno fiabe, racconti, filastrocche e poesie di Gianni Rodari. Una maniera originale per far conoscere un autore nato 100 anni fa ma che continua ad incantare, piccoli e grandi.

Il titolo dell’iniziativa è “La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi…”, ispirato alle parole di Rodari che ha offerto chiavi per aprire la porta all’educazione e alla conoscenza attraverso la sua attività di scrittore, pedagogista, giornalista, poeta e persino di autore di testi per canzoni famose, come “Ci vuole un fiore” insieme a Sergio Endrigo e Luis Enrique Bacalov.

Le letture preparate dai Volontari di Nuova Acropoli ci parlano dei sentimenti e dei valori importanti per Rodari, che non sono circoscritti all’infanzia: l’amore, anche nei confronti della natura, il coraggio, la generosità, la solidarietà, la dignità e anche i “piccoli valori”, come le buone maniere, che sono alla base della convivenza.

Vi aspettiamo su Instagram e per conoscere tutte le iniziative di Nuova Acropoli visitate il nostro sito www.nuovaacropoli.it