Cavallerizza, gli ex occupanti alla Sindaca e Prefetto: "Da 4 mesi siete latitanti"

Il Comune ha disatteso tutti gli impegni sulla Cavallerizza e la sindaca e il Prefetto di Torino sono stati “latitanti” in questi quattro mesi dalla firma dell’accordo tra Città, Prefettura e Assemblea 14.45.

E’ questo l’accusa, contenuta in una lettera aperta, che gli ex occupanti del complesso Unesco hanno inviato a Chiara Appendino e Claudio Palomba. Il Comitato chiede dunque di essere ascoltato a Palazzo Civico per presentare il Piano Unitario di Riqualificazione Alternativo del bene di via Verdi.

Un documento diverso al Pur "in corso di approvazione, -con Compagnia di San Paolo capofila, senza garanzia che il compendio possa essere fruito come polo culturale pubblico da parte della cittadinanza nella sua integrità, come invece è previsto dalla delibera della Città". Secondo gli ex occupanti "la Città ha rinunciato al ruolo di regista principale di quella che poteva essere un'occasione per guidare l'intero processo di riappropriazione pubblica della Cavallerizza. Proprio mentre assistiamo - conclude il Comitato - agli esiti tragici della riduzione di investimenti e della privatizzazione della sanità, crediamo sia importante riportare l'attenzione sulla questione Cavallerizza e sulle sue sorti per impedire qualsiasi progetto di privatizzazione di questo straordinario bene".