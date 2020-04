Global Digital Strike, anche Fridays for Future Torino si mobilita:"Ricostruzione dopo crisi sanitaria primo passo per transizione ecologica"

Anche Fridays for Future Torino si mobilita per il Global Digital Strike del 24 aprile. A causa del lockdown, gli attivisti ambientali non possono scendere in piazza. Da qui la decisione di dare vita ad una mobilitazione collettiva per venerdì, chiedendo a “ciascuno di scattarsi una foto con un cartello e di pubblicarla sui social, usando l'hashtag #RitornoAlFuturo”.

“Il nostro obiettivo – spiegano - è molto preciso: vogliamo far sì che la ricostruzione dopo la crisi sanitaria sia il primo passo per una giusta transizione ecologica, nel rispetto dei diritti di tutte e tutti”.

Lo sciopero inizierà alle 10, con un appuntamento virtuale a Palazzo Chigi, grazie a una piattaforma di geolocalizzazione che sarà pubblicata su www.ritornoalfuturo.org (http://www.ritornoalfuturo.org/). “Anche se chiusi in casa, -precisano gli attivisti - sarà come trovarsi tutte e tutti insieme davanti alla sede del Governo, in migliaia, con la stessa determinazione di ogni altro Global Strike”.

Dalle 11 sono previste poi diverse attività, con incontri di approfondimento ed un’edizione speciale del “Cameretta Tour”, “con personaggi della scienza e dello spettacolo (collegati online ndr) con cui affronteremo i temi che ci stanno a cuore”.

Nel pomeriggio, dalle 16 alla 18, Fridays For Future Torino farà un approfondimento sui loro canali social su “Psicologia e crisi climatica”. “Faremo una diretta – spiega Luca Sardo, del movimento locale – con degli psicologici sul tema dell’eco-ansia. Molti di noi vivono un disagio nel non poter più scendere in piazza il venerdì, con la sensazione di non poter più incidere sulla situazione ambientale”. “Parleremo di come poter tenere alta l’attenzione sul tema online e come lavorare su noi stessi, razionalizzando questa situazione di confinamento in casa” conclude.