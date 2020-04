Nichelino, incendio all'interno del Carrefour: vigili del fuoco in azione [FOTO]

Un incendio all'interno del Carrefour del centro commerciale 'I Viali' di Nichelino. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle dieci e un'alta colonna di fumo ha preso a sollevarsi sopra l'edificio adibito alla grande distribuzione.

Subito è scattato il meccanismo di sicurezza con un altoparlante che invitava le persone a seguire le vie per abbandonare la zona. Nel giro di pochi minuti è stata completata l'evacuazione.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per riportare la condizione sotto controllo: sembrerebbe che il rogo sia scaturito dall'impianto di condizionamento, ma non si segnalano persone coinvolte o feriti.

"Un incendio improvviso, le cui cause e le eventuali responsabilità verranno ora accertate dalle autorità competenti, ma Filcams-Cgil di Torino giudica gravissimo quanto accaduto a Nichelino", si legge in una nota del sindacato. "Si deve rimettere al centro dell’attenzione generale il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a prescindere dall’emergenza Covid-19, rilevando come la cultura e l’attenzione prestata all’argomento sia ancora del tutto insufficiente".

"Occorre far tesoro dell’episodio accaduto oggi, per ribadire che la Sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere la condizione imprescindibile per lavorare con serenità. Dove questa non dovesse essere garantita, la Filcams-Cgil utilizzerà gli strumenti più opportuni per tutelare le lavoratrici ed i lavoratori”.