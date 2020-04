Nichelino, dopo l'incendio di ieri "I Viali" chiusi fino a lunedì

Riapriranno solo lunedì 27 aprile "I Viali" di Nichelino, dopo che ieri un incendio sviluppatosi all'interno del Carrefour all'interno del centro commerciale ha obbligato ad evacuare tutti i presenti, prima che Vigili del Fuoco e Polizia Municipale spegnessero le fiamme e mettessero in sicurezza lo stabile.

Per fortuna non ci sono stati feriti, ma i danni subiti dalla struttura sono evidenti, soprattutto sul tetto, dopo la verifica fatta dai pompieri. La zona del motore dell'impianto di condizionamento (che ha causato il rogo) è completamente distrutta e anche dentro il supermercato ci sono reparti che necesssitano di interventi per poter tornare agibili. Per questo il centro commerciale ha deciso di rimanere chiuso fino a domenica 26.

D'altra parte, la recente ordinanza regionale aveva già disposto la chiusura di tutti i negozi per il 25 aprile (e il 1° maggio, ndr), in questo modo all'interno de "I Viali" potranno essere portati a termine tutti gli interventi necessari a garantire una riapertura in totale sicurezza per la prossima settimana.