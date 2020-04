Concorso "Un cuore Rap": i giudici saranno Paolo Vallesi, Oscar Giammarinaro e Moreno

“Nell’attesa di capire se i vincitori del concorso potranno, come ogni anno, esibirsi nel preshow della Partita del Cuore, non ancora confermata per i motivi legati all’emergenza sanitaria che tutti noi ben conosciamo - sottolinea Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale - abbiamo ritenuto giusto e doveroso, riconoscere ai nostri ragazzi, costretti ormai da diverse settimane a casa, l’impegno per un lavoro a cui si sono dedicati in questi mesi con serietà, creatività e passione. Dar loro una prospettiva di gratificazione per il lavoro svolto ci sembra il minimo, soprattutto in un momento in cui diventa indispensabile, per un graduale ritorno alla normalità e alla serenità, far leva proprio sull’entusiasmo, il sorriso e la capacità di guardare al futuro dei più giovani”.