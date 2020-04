Un gruppo di comitati spontanei scrive al Comune: “Chiediamo la riforma delle Circoscrizioni di Torino”

Una vera e propria richiesta di riforma dell'assetto organizzativo e operativo delle Circoscrizioni di Torino: è questo il contenuto di una lettera che il coordinamento dei comitati spontanei operanti sul territorio della 4 (TorinoBcps, Parella Sud-Ovest, Vivibilità Area Paracchi, San Donato-Martinetto e Circolo L'Aquilone Torino Legambiente) ha inviato alla Commissione Decentramento della Città, ottenendo la disponibilità ad essere ricevuti a Palazzo Civico.

Il documento, sottoscritto anche da altri comitati torinesi come Quelli della Spina di Via Stradella, l'associazione Giustizia e Sicurezza, comitato per la riqualificazione Barriera Lanzo e Ingest, parte dalla premessa di come le otto Circoscrizioni abbiano “fallito il compito per cui erano state costituite, ovvero la partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica”, lamentando un accentramento del dibattito e il mancato ascolto del territorio: “La nostra lettera - dichiarano il segretario di TorinoBcps Lorenzo Ciravegna e il presidente di Parella Sud-Ovest Lorenzo Paparo – non si riferisce solo all'ultimo periodo storico e nasce da criticità riscontrate su tutto il territorio cittadino”.