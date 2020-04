”Bogia nen e sta a cà!”: l’originale fusione tra quartieri e loghi dei brand rilancia il commercio di vicinato

La “Barilla” per Barriera di Milano, “Louis Vuitton” per identificare le Vallette e “San Benedetto” per San Salvario. E’ una fusione tra loghi che identificano i più grandi brand italiani e internazionali e i quartieri di Torino quella presente nel progetto "Bogia nen e sta a cà" (Non ti muovere e stai a casa), un’idea dal doppio valore quella realizzata da Carlotta Antonante, graphic freelance torinese: da una parte quello di ribadire l’appello a stare il più possibile a casa e rimanere nel proprio quartiere per evitare il dilagare del Coronavirus, dall’altra quello di rilanciare il commercio di vicinato, che a causa delle chiusure prova lentamente a rialzarsi offrendo servizi a domicilio.

Ecco perché, di pari passo con il lavoro grafico, è stata realizzata una brochure digitale scaricabile gratuitamente, in cui sono state inserite tutte le attività commerciali torinesi segnalate da Ascom Torino che effettuano un servizio di consegna a domicilio. Il cittadino che per divertimento arriva all'immagine e la condivide, è anche informato sui servizi presenti vicino a casa sua. I negozi sono suddivisi in maniera ordinata circoscrizione per circoscrizione, quartiere per quartiere, in modo tale da essere facilmente consultabili.

"Bogia nen e sta a cà" è un progetto che potrebbe rivelarsi particolarmente utile anche nella tanto attesa fase 2, quando solo alcune attività potranno riaprire e molte, al fine di evitare il più possibile spostamenti inutili, si lanceranno in consegne a domicilio e delivery.

L’idea è piaciuta anche alla sindaca Chiara Appendino, che ha commentato il post con un “No, ma bellissimo” piuttosto eloquente. L’ideatrice, dal canto suo, ne sottolinea anche il valore morale: “Il progetto è un umile esempio di come fantasia e creatività siano elementi fondamentali per superare anche le situazioni più difficili della vita”.