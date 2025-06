Venerdì Torino festeggia la Madonna della Consolata: messa e corteo per le vie della città

Dopodomani, venerdì 20 giugno Festa solenne della Madonna Consolata: il quadro della Madonna Consolata sarà collocato vicino all’ingresso maggiore del Santuario, segno che la Consolata accoglie quanti vengono a fare festa per Lei e con Lei. In giornata Sante Messe alle ore 6.30, 8, 9.30, 11 (presieduta dal Cardinale Roberto Repole, Arcivescovo di Torino, e a cui fa seguito, alle ore 12, la Supplica), 12.30, 16, 18 e subito dopo il termine della processione; alle 17.15 Santo Rosario. Alle ore 20.30, presieduta dall’Arcivescovo, Cardinale di Torino Roberto Repole, la solenne processione con la statua della Consolata per le vie del centro storico: via Consolata, piazza Savoia, via Consolata, piazza Arbarello, corso Siccardi, via Santa Maria, via San Francesco d’Assisi, piazza Palazzo di Città, via Milano, piazza della Repubblica/Porta Palazzo, piazza Emanuele Filiberto, via Giulio e arrivo in piazza della Consolata per la benedizione finale. Diretta tv delle Sante Messe sul sito internet www.laconsolata.org (cliccando su WEB TV - Diretta streaming), tutte le info sulla locandina che si allega e sul sito internet www.laconsolata.org

DAL SITO GTT

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI

Corre l'obbligo di ricordare che venerdì 20 giugno è previsto uno sciopero nazionale, al momento confermato, dei trasporti pubblici di 24 ore indetto dall’Organizzazione Sindacale USB per diverse tematiche economico-sociali. Il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orario, assicurando il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito:

VARIAZIONI PERCORSO LINEE GTT DURANTE LA PROCESSIONE

A seguito dello svolgimento della Processione per la Festa della Consolata nella serata di venerdì 20 giugno varieranno il percorso le linee 4 - 5 - 8 - 11 - 19 - 27 - 51 - 52 - 67 - 92 - STAR 2.

Linea 4. Dalle 20.30 alle 22.45.

Solo in direzione strada del Drosso: da corso Giulio Cesare, deviata in corso Regina Margherita, viale I° Maggio (Giardini Reali), piazza Castello (dove non sarà effettuata la fermata n°409 “Castello Cap.” di fronte al Teatro Regio), via Pietro Micca, via San Tommaso, percorso normale.

Linea 5. Dalle 19.45 alle 22.

Direzione piazza Arbarello: da corso Galileo Ferraris deviata in via Cernaia, piazza Solferino dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 2069 (in comune con la linea 14).

Direzione piazza Dalla Chiesa (Orbassano): dal capolinea provvisorio di piazza Solferino deviata in corso Re Umberto, corso Matteotti, corso Galileo Ferraris, percorso normale.

Linea 8. Dalle 20.30 alle 22.45.

Solo in direzione corso Bolzano: da corso Regina Margherita angolo corso Giulio Cesare prosegue per corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, percorso normale.

Linea 11. Dalle 20.30 alle 22.45.

Solo in direzione corso Stati Uniti: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca, via Bertola, percorso normale.

Linea 19. Dalle 20.30 a fine servizio.

Solo in direzione corso Bolzano: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, corso Vinzaglio, percorso normale.

Linea 27. Dalle 20.30 alle 22.45.

Direzione via XX Settembre: da corso Regina Margherita deviata in corso XI Febbraio dove effettua capolinea presso la fermata n.1921 - “Bazzi Cap.”.

Linea 51. Dalle 20.30 alle 22.45.

Solo in direzione corso Bolzano: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, corso Bolzano (capolinea).

Linea 52. Dalle 18 alle 23.30.

Solo in direzione via Scialoja: da corso Galileo Ferraris deviata in via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, piazza Statuto, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 67. Dalle 19.45 alle 22.

Direzione piazza Arbarello: limitata in piazza Solferino dove effettua inversione di marcia e capolinea provvisorio presso la fermata n. 3418 (in comune con linea 63).

Direzione via Ada Negri (Moncalieri): dal capolinea provvisorio di piazza Solferino segue il percorso normale.

Linea 92. Dalle 20.30 alle 22.45.

Solo in direzione piazzale Caio Mario: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca, via Bertola, percorso normale.