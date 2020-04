Coronavirus, Grimaldi (LUV): "Subito 250mila euro per gli aiuti alimentari, ma servono ancora più risorse per i bisogni primari e per gli affitti"

“Oggi, insieme al Presidente Cirio e alla Vicesindaca Schellino sono stato al magazzino delle derrate alimentari della rete Snodi, presso gli ex Poveri Vecchi. Una grande operosità e un forte profumo di frutta pervadevano tutto il centro! Una parte (250mila euro) dei fondi regionali già a bilancio come contributo diretto al capoluogo sarà usata subito dalla Città per nuove derrate alimentari e beni di prima necessità da destinare ai punti della rete solidale che fornisce aiuto ai più bisognosi” - dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, che nei giorni scorsi aveva segnalato la situazione drammatica rappresentata dai volontari e dalle associazioni della rete “Torino Solidale” e delle altre reti informali che operano su tutto il territoiro. 450mila persone bisognose, non solo gli invisibili che vivono di economia sommersa, ma circa 250 mila lavoratori discontinui, ossia precari, che a marzo si sono trovati con contratti scaduti e non rinnovati. Nelle ultime settimane c'è stato un aumento esponenziale delle consegne di generi alimentari e il manifestarsi di bisogni sempre più profondi e diversi: dal cibo a medicinali, detersivi, pannolini per bimbi e non autosufficienti, disinfettanti.