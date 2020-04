Il #25aprilesempre di Borgo Campidoglio, con “pillole resistenti” la prima uscita della “Fucina” del quartiere (VIDEO)

Le “pillole resistenti” raggiungeranno anche Borgo Campidoglio grazie a Fucina Campidoglio, il nuovo progetto di valorizzazione culturale che vede impegnate diverse organizzazioni, botteghe artigiane e laboratori artistici attivi sul territorio tra cui Museo d'Arte Urbana, CCNA Campidoglio, associazione Gli Artimani, Voglino Editrice e Birreria Dogana.

Domani, in occasione della Festa della Liberazione, nel programma in streaming della Città di Torino ci sarà anche #25aprilesempre, video realizzato dal Mau in collaborazione con l'associazione Tribù del Bad Night Cafè e Fucina Campidoglio (per la regia di Luigi Mezzacapa) per “esprimere con fermezza la resilienza e la resistenza di chi, anche in tempi ardui, prosegue la propria vita artistica e creativa, oggi come prima”, in un parallelo immaginario tra i partigiani di allora e gli operatori culturali contemporanei.

Seguirà un'altra serie di filmati, intitolata “Artindossa in tour”, realizzata dall'omonimo duo creativo con l'obiettivo di “raccontare le storie di tutte quelle persone che amano il proprio lavoro, come noi amiamo il nostro”.