Trasportava carne nei sacchi dell'immondizia, fermato in tangenziale

Lo hanno fermato e controllato in tangenziale, all'altezza del casello di Bruere. E quello che hanno trovato a bordo del mezzo guidato da un uomo di origini turche di 42 anni è stato almeno sorprendente: si tratta infatti di quasi 200 chili di carne, conservata però all'interno di sacchi per l'immondizia.

Per l'uomo, residente a Saronno, è scattata una multa di mille euro. La carne, non tracciata e tenuta in pessime condizioni igieniche, è stata sequestrata e avviata alla distruzione tramite l'intervento dei tecnici dell'Asl.