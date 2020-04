Coronavirus, 16 sindaci del torinese scrivono all'Anci: "Per la fase 2 chiediamo al Governo un sostegno all’affitto per i cittadini"

I sindaci dei comuni di Beinasco, Airasca, Bruino, Chivasso, Collegno, Leini, Nichelino, None, Orbassano, Pianezza, Pinerolo, Rivalta, Rivoli, Settimo, Vinovo e Volvera hanno scritto una lettera al Presidente di ANCI Nazionale, Antonio Decaro, e di ANCI Piemonte, Andrea Corsaro, per richiedere un contributo straordinario di sostegno all’affitto per le famiglie più in difficoltà.

“È fondamentale mettere in campo tutti gli strumenti utili per gestire le tante e diverse situazioni di difficoltà economica e sociale presenti” - commentano i firmatari - “Dobbiamo dare una risposta ai nostri concittadini e non lasciare indietro nessuno in questo momento difficile”. I Sindaci inseriscono la proposta nel confronto in atto tra ANCI, l’associazione dei comuni, e il Governo per la definizione del nuovo DPCM per il dopo 3 maggio.

Nella lettera indirizzata al Sindaco Decaro scrivono: “A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, proponiamo di considerare un apposito stanziamento straordinario una tantum, anche attraverso il ruolo delle Regioni e la loro competenza sulle politiche per la casa, finalizzato alla concessione di contributi in favore di conduttori di alloggi per sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata sia pubblica per l’anno 2020".

"Una misura, per sostenere tutte quelle famiglie che hanno avuto una riduzione importante del reddito complessivo per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel periodo 23 febbraio – 31 maggio 2020".