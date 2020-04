Coronavirus, il 30 aprile la scadenza delle domande per i buoni spesa a Nichelino

Scadono giovedì 30 aprile i termini per la presentazione delle domande per avere i "Buoni spesa" messi a disposizione dal Comune di Nichelino.

Le domande potranno essere inviate all’indirizzo mail: solidarieta.sociale@comune.nichelino.to.it oppure consegnate, nel rispetto delle disposizioni di distanziamento personale vigenti al momento, nei seguenti punti di raccolta:

ufficio anagrafe Piazza Camandona n. 1, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 10,30

centro servizi La Torre via del Pascolo n. 13/A, nei giorni martedì e giovedì dalle 9 alle 12

La modulistica per le domande può essere ritirata in forma cartacea presso:

Ufficio anagrafe Piazza Camandona n. 1 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 10,30

Centro servizi La Torre via del Pascolo n. 13/A nei giorni martedi e giovedì dalle 9 alle 12

Le famiglie potranno avere a disposizione dei buoni spesa, per il cui utilizzo si seguiranno i seguenti termini: erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità pari a un importo massimo di 400 euro per nucleo familiare; i buoni potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali di Nichelino che aderiscono al progetto; non sarà garantita alcun esborso di denaro liquido agli interessati da parte del Comune di Nichelino.

L’Amministrazione provvederà a corrispondere all’esercente il controvalore dei buoni incassati, a fronte di nota di addebito di pari importo, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. L’ammontare del rimborso non potrà in alcun modo eccedere l’importo totale dei buoni.