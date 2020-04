Regione Piemonte: Marrone nuovo assessore, subentra a Rosso

Maurizio Marrone nuovo assessore della giunta Cirio. L'esponente di Fratelli d’Italia ha ricevuto oggi dal Presidente Alberto Cirio le deleghe alla Semplificazione, Emigrazione e Cooperazione Internazionale che il governatore aveva tenuto dopo l’arresto di Roberto Rosso.

L’ex vicesindaco di Trino era finito in manette lo scorso 20 dicembre, con la pesante accusa di voto di scambio politico-mafioso per le Regionali 2019. Rosso si trova attualmente rinchiuso nel carcere Le Vallette.

Nella riassegnazione di deleghe nella giunta di centrodestra, alla fine prevale dunque Fratelli d'Italia e il collegio di Torino. Avvocato, in passato Marrone era stato consigliere della Circoscrizione 4 e comunale. Nuovo capogruppo regionale di FdI il cuneese Paolo Bongioanni.

"L’ingresso di Maurizio Marrone in Giunta - spiega il presidente Alberto Cirio - è più che mai importante in questo momento, perché la lotta alla burocrazia rappresenta uno degli strumenti strategici per affrontare la grave crisi che stiamo vivendo. La sua competenza e la lunga esperienza di amministratore, nonostante la giovane età, saranno preziose per il difficile lavoro che stiamo portando avanti".

Duro il commento di Paolo Furia, Segretario regionale PD Piemonte: "Avevamo chiesto un atto di discontinuità sull'Assessorato alla Sanità, e semmai anche delle Politiche Sociali, in quanto inadeguati (nonostante Icardi scarichi la responsabilità sull'Istituto Superiore di Sanità). Il commissariamento di fatto della sanità piemontese, data a un politico come Fazio, poteva essere un modo per fare un rimpasto di Giunta serio e ripartire con serietà. Occasione persa".