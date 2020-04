Cerca di rubare in un supermercato: in trappola il ladro con la passione per alcol e anacardi

Non era nuovo a questo tipo di "prodezze", ma l'ultimo tentativo di furto gli è costato le manette. E' successo a un 38enne di origine algerina che è stato arrestato dopo aver cercato di rubare superalcolici e frutta secca all'interno di un supermercato di corso Umbria.

Insospettito dai suoi movimenti (prima ha finto di mettersi in fila e poi ha cercato di uscire, zaino in spalla), l'uomo è stato bloccato da un cassiere. In seguito sono arrivati anche gli agenti della Volante e all'interno dello zaino stesso sono state rinvenute 6 bottiglie di vodka e 9 confezioni di anacardi.