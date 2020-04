Coronavirus, vandalizzata con l'acido un'auto targata Torino ad Imperia, la denuncia di un agente immobiliare

Vandalizzata con l’acido un’auto targata Torino, di proprietà di un cittadino piemontese residente da anni a Imperia. E’ successo al Parasio, come ha denunciato Valerio Sgro, titolare di un’agenzia immobiliare a Porto Maurizio. Era stato lui stesso a vendere la casa al malcapitato che questa mattina si è ritrovato l’auto danneggiata.



“Io ho un’agenzia immobiliare a Porto Maurizio – spiega Valerio a Imperia News - e molti clienti si sono trasferiti a vivere qui dal nord Italia senza cambiare auto o la targa".

“Gesti come questo, oltre a peccare di ignoranza sono un continuo danno alla cittadina per il turismo. Penso a questo mio cliente che ora parlerà con tutti i suoi amici di Torino di quello che fanno a Imperia a chi ha la targa di fuori. Il passaparola è la pubblicità più forte in entrambi i sensi”, riflette Valerio.



“Il mio cliente – conclude l’agente – ha presentato denuncia e ha scoperto che non si tratta di un caso isolato”.



Un altro episodio simile, sempre al Parasio si era verificato lo scorso 6 marzo, quando ignoti attaccato un cartello con la scritta “Untori b…. restate a casa vostra”, sul lunotto posteriore di un’altra auto targata Torino, anche in quel caso di proprietà di una persona residente a Imperia. (QUI)