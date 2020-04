Cisl Fp e Cisl zona Torino Ovest regalano "Il partigiano Johnny" al vicesindaco di Rivoli

"In ricordo del 25 aprile abbiamo pensato di donare alla signora Adduce, vicesindaco di Rivoli, un classico della letteratura italiana: 'Il Partigiano Johnny' di Beppe Fenoglio. Speriamo di farle cosa gradita". Lo scrivono Diego Truffa e Aldo Roncarolo, rispettivamente Segretario Generale CISL FP Area Metropolitana Torino Canavese e Responsabile di Zona To Ovest Val Susa UST CISL Area Metropolitana Torino Canavese.

"La scelta - spiegano - è caduta su un autore della nostra terra e su un oggetto di facile lettura per chiunque. Il valore 'Anniversario della Liberazione' non è una festa di parte ma la celebrazione di quel momento che ci ha ridato dignità di popolo per la nostra capacità di emanciparci dalla dominazione nazista e dai suoi collaborazionisti. Ci stupisce che molti non sappiano cogliere come quel momento sia stato il più alto momento di riscatto della Sovranità Nazionale, non quella da operetta e da night club ma quella che rende tale un popolo".

Laura Adduce aveva creato un vespaio di polemiche lo scorso 25 aprile per aver detto, commentando il flash mob con "Bella Ciao": "Ho scoperto dei bravi cantanti, ma onestamente mi è andato di traverso il pranzo".

"Non si fanno richiami retorici - continuano i due rappresentanti della Cisl - ma la gente diventa popolo quando condivide, oltre ai tweet e video su youtube, anche e soprattutto i valori. Se questo ricordo rovina il pranzo a qualcuno al giorno d’oggi esistono molti prodotti che aiutano la digestione e non sono l’olio di ricino che, in altri tempi non rimpianti, veniva cacciato in gola agli avversari per ferirli nella loro dignità".

"Non possiamo stancarci di ripeterlo perché questo concetto qualcuno proprio non vuole capirlo: è dalla Resistenza e dopo il 25 aprile del ’45 che nascono quella Costituzione e quella Repubblica che tutelano non tanto la nostra libertà di pensiero quanto piuttosto la nostra libertà di dire sciocchezze e restare impuniti; questa libertà ha però un prezzo: non possiamo impedire agli altri di giudicarci su quanto valiamo".