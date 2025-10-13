Cirio candida il Piemonte al progetto sperimentale per il rilascio dei passaporti

La Regione si candida ad avviare in via sperimentale il progetto che le permetta di rilasciare passaporti ai cittadini piemontesi. Ad annunciarlo il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo oggi a Santena al convegno ‘Intelligenza artificiale e Pa- una concreta prospettiva’.

“Insieme ai ministri Calderoli e Piantedosi - ha spiegato Cirio - ci siamo candidati al progetto che non riguarda l’articolo 116 della Costituzione, ne’ l'autonomia, riguarda, invece, l'articolo 118, primo comma della Carta Costituzionale che stabilisce principi di sussidiarietà, cioè la possibilità che se una cosa la può fare il Comune è inutile che la faccia lo Stato”.

“Un cittadino che chiede un passaporto, è un cittadino al quale noi chiediamo di darci informazioni che sappiamo già - ha aggiunto - per esempio di un diciottenne che ha diritto al passaporto con i documenti digitali abbiamo anche la sua fotografia. Ecco perché noi chiediamo questa possibilità che non vuol dire sostituirsi al controllo di eccellenza che fa la questura perché sarà solo sempre la questura con esclusiva autonomia a dire se ha una persona ha diritto o no ad avere il passaporto”.

“Nel momento in cui dice la questura dice che quel cittadino ha diritto al passaporto noi lo prendiamo in mano amministrativamente una volta sola e se lo facciamo una volta sola ci costa meno e facciamo più in fretta. Anche questo crediamo - ha concludo Cirio - possa essere anche uno strumento di come la nostra pubblica amministrazione possa ben operare”.

All'incontro di Santena hanno preso parte anche il ministro per la Funzione pubblica Paolo Zangrillo e la Presidente della SNA, Paola Severino.