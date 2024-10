Universiadi 2025, la fiaccola dei Giochi conquista anche la 5th Avenue a New York

La Fiaccola dei Giochi Mondiali Universitari Invernali di Torino 2025 ha sfilato in rappresentanza della Regione Piemonte alla Columbus Day Parade sulla 5th Avenue a New York, all’interno dell’evento organizzato da Italea - il programma di promozione del Turismo delle Radici, lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU - in occasione del “2024: Anno delle Radici Italiane nel Mondo”.

La Fiamma è stata portata dal Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Torino 2025 Alessandro Ciro Sciretti che ha sfilato a fianco al Console Generale d’Italia a New York Fabrizio Di Michele, alla Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti Mariangela Zappia, a Gary Rhodes (Professore e Capo Dipartimento alla California State University, esperto di servizi agli studenti e Presidente del Comitato statunitense Pierre de Cubertin) e a Fabrizio Ricca (Presidente de Comitato d’onore dei Giochi e rappresentante della Regione Piemonte alla Parata).

Il Columbus Day viene celebrato a New York ogni anno il secondo lunedì di ottobre, intorno alla data in cui Cristoforo Colombo ha messo piede in America per la prima volta. Quest'anno 2024 il Columbus Day cade lunedì 14 ottobre. Sulla Fifth Avenue sfila una parata in onore di Cristoforo Colombo e durante l’evento si radunano principalmente persone italoamericane legate alle proprie radici. La presenza alla Parata 2024 del Comitato Organizzatore dei Torino 2025 FISU World University Games Winter sancisce l’importanza che questo evento ha per valorizzare l’Italia nel Mondo, ribadendo ulteriormente il ruolo unificante e trasversale svolto dal binomio Sport e Sapere.

Concepito all’insegna della sostenibilità, il protocollo del World University Games Flame Relay si sviluppa in tre fasi, internazionale, nazionale e Piemontese, e prevede lo svolgimento delle tappe nei campus universitari e nei luoghi di interesse culturale e turistico. La staffetta della fase internazionale ha preso il via il 23 settembre a Bruxelles e si è recata a Rabat in Marocco dove Torino e Rhine Ruhr hanno celebrato il passaggio della fiaccola in occasione dell’Executive Committee FISU nei giorni del 26 e 27 settembre. Il 9 ottobre è rientrata in Italia per il passaggio da FISU a FederCUSI presso il Foro Italico di Roma, sede in cui si è tenuto l’incontro tra il mondo universitario sportivo, rappresentato da Federcusi, e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, alla presenza delle massime cariche sportive italiane. Dopo la tappa del 14 ottobre a New York, la Fiaccola si recherà a Losanna, per la tappa finale della fase internazionale del tour, in programma il 22 ottobre presso l’Università e l’Headquarter della FISU.

Il tour tornerà in Italia con le tappe di Trento del 29 ottobre, di Milano il 4 novembre e dell’8 e 9 novembre a Caivano e Salerno (organizzatore degli European University Games 2026), per poi, sempre nel mese di novembre, raggiungere le principali sedi degli Atenei Piemontesi e, a dicembre, arrivare nei Comuni ospitanti i Giochi.