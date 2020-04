Emergenza coronavirus, il Comune di Chieri ha distribuito 6700 mascherine

“Siamo grati a tutte le realtà imprenditoriali che nelle scorse settimane hanno donato al Comune di Chieri importanti quantitativi di mascherine (oltre 6mila, oltre a tute e visiere protettive) che abbiamo provveduto a distribuire gratuitamente a tutte le famiglie che hanno ritirato il Buono Spesa e alle persone raggiunte tramite la Spesa Solidale": lo comunica il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero.

"Inoltre, abbiamo fatto pervenire stock di mascherine al Consorzio dei servizi socio-assistenziali, alle nostre RSA Le Orfanelle e Giovanni XXIII, alla Comunità La Motta di Pessione, ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco”.

“La Regione Piemonte ci ha comunicato di aver provveduto all’acquisto di mascherine ‘ad uso sociale’ (quindi non chirurgiche), lavabili e riutilizzabili, da distribuire gratuitamente alla popolazione piemontese - aggiunge il Sindaco - Le mascherine entro un mese saranno consegnate ai Comuni, anche se la consegna avverrà in diverse tranches. In attesa di ricevere le mascherine destinate alla popolazione di Chieri, stiamo definendo le modalità organizzative".

"In attesa di approfondire nei dettagli le nuove regole che saranno in vigore a partire dal 4 maggio, non è stato introdotto un obbligo generalizzato di indossare la mascherina, che sarà obbligatoria nei negozi, negli uffici pubblici, sui mezzi di trasporto, quando si va a far visita ai congiunti, se si partecipa a un funerale, in tutti i casi in cui non è possibile garantire le distanze di sicurezza. Non se si passeggia per strada o si fa attività motoria".

"Inoltre, è stata annunciata una circolare che fisserà il prezzo massimo delle mascherine, così da evitare abusi e speculazioni”.