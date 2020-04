A Torino piazza virtuale per il 1° Maggio. Cgil, Cisl e Uil: "Dedichiamolo alle vittime Coronavirus"

“Ripartiamo da qui. Ripartiamo dal lavoro”. Sarà questo lo slogan del 1° Maggio di Torino. Una festa diversa e insolita, come hanno spiegato Cgil, Cisl e Uil Torino nella videoconferenza di presentazione degli eventi.

“Ci sentiamo un po’ orfani – ha detto Enrica Valfrè, della Cgil Torino - nel non fare il corteo. In collaborazione con l’ISMEL (Istituto per la Memoria e Cultura del Lavoro) abbiamo fatto una serie di interviste sul tema “Il lavoro al tempo del Covid”, che saranno disponibili da domani”.

Il primo maggio alle 11 è prevista una diretta Facebook con interviste ai Segretari generali ed istituzioni. Una piazza virtuale, alle quali le persone potranno partecipare in maniera attiva fotografandosi con un cartello con su scritto “Primo maggio, ripartiamo dal lavoro”, per poi postarla sui social.

“Questi due mesi – ha aggiunto Valfrè – di emergenza hanno fatto vedere il lavoro, in tutta la sua fragilità e potenzialità. I lavoratori della sanità e vendita alimentare hanno tenuto in piedi il paese: la salute e poter mangiare sono le cose che ci hanno permesso di andare avanti”.

Una videoconferenza durante la quale Cgil, Cisl e Uil hanno voluto nuovamente puntare il dito contro la gestione sanitaria da parte della giunta Cirio. “Abbiamo avuto – ha detto Gianni Cortese della Uil -una catena di comando che non ha funzionato. Ci siamo scontrati con l’improvvisazione: nonostante questo lavoratrici e lavoratori hanno garantito la loro presenza”.

Domani dalle 10 alle 10.30, davanti agli ospedali di Torino, è previsto un flash mob degli operatori per protestare sulle difficoltà incontrate nell’affrontare l’emergenza Coronavirus. "In silenzio assordante - si legge sulla locandina della manifestazione - ...come quello della Regione".

“Vogliamo dedicare – ha aggiunto Domenico Lo Bianco, della Cisl – questo 1° Maggio alle vittime del Coronavirus. Non sarà una festa, ma vogliamo viverla come momento di rinascita, un nuovo inizio per tutti, un'occasione per riflettere sulla centralità del lavoro e sulla ripartenza del nostro sistema produttivo e sociale individuando alcune priorità". "È importante che ci siano un'agenda condivisa tra istituzioni, parti sociali e terzo settore, così come una forte iniezione di liquidità, politiche a sostegno della famiglie e abbattere la burocrazia".

“E’ necessario trovare un modo alternativo – ha commentato la sindaca Chiara Appendino – per festeggiare questo 1° Maggio: è una ricorrenza che ci deve fare riflettere e pensare”. “Oggi pensiamo a chi ha continuato a lavorare - anche con la paura di mettere a rischio propri famigliari - ai medici, a chi assiste coloro che sono ammalati, a chi aspetta la cassa integrazione. Diritto al lavoro significa dignità, un diritto che deve essere garantito” ha concluso la prima cittadina.

Dal punto dell'occupazione, ad oggi in Piemonte sono 380 mila i lavoratori che percepiscono la cassa di integrazione a seguito dell’emergenza Coronavirus, di cui 200 mila nel Torinese.

“Per alcuni – ha spiegato Cortese – c’è una totale mancanza di reddito: a Torino le domande per la cassa ordinaria sono 12 mila, di cui 10.500 sono state definite”. “Per quelle in deroga – ha aggiunto – è tutto un altro film. Al momento sono 77 mila i piemontesi che hanno richiesto questo strumento, circa 500 le domande elaborate”. Nella maggior parte dei casi hanno chiesto un sostegno aziende con meno di cinque dipendenti.

Accanto a questi, come ha chiarito la Segretaria della Cgil Enrica Valfrè, “c’è tutto un mondo di lavoro griglio ed irregolare diffuso: realtà sommerse, che si sono trovate senza reddito”.