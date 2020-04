Mascherine e cibo nei condomini popolari di via Nizza con Caritas Diocesana e Banco Alimentare

Latte, pasta, riso, olio e molto altro. La Caritas Diocesana di Torino e il Banco Alimentare del Piemonte – in collaborazione con la cooperativa sociale Synergica e la coabitazione giovanile CasaSol, Atc Torino – domani alle 10 consegneranno beni alimentari di prima necessità agli abitanti dei condomini di edilizia popolare di via Nizza n. 15 e 17. In ciascuno degli ottanta appartamenti degli stabili verranno inoltre distribuite, grazie alla sartoria del Teatro Regio, delle mascherine.

Una collaborazione, spiegano i promotori dell’iniziativa solidale, per rispondere ai bisogni di chi vive quotidianamente in una condizione “socio economica vulnerabile, amplificata oggi dall’emergenza Coronavirus”. Per maggiori informazioni: mail: duetuniche@yahoo.it tel: 0112472029- 3476921238